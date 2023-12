Salerno, all’Aeroporto nel 2024 primi voli sulla pista allargata

di Antonio Jr. Orrico

Voli che saranno attivi dal 2024. Dall’anno prossimo, all’Aeroporto di Salerno, infatti, effettuerà i primi voli sulla pista dell’aeroporto allargata. Ad annunciarlo ci ha pensato Andrea Prete, presidente della Camera di Commercio. Stando a quanto riportato dal quotidiano “Le Cronache“, il presidente è intervenuto nello spazio dei “Racconti di Natale“, ricordando gli sforzi profusi come ente camerale, prima dell’intervento della Regione, per sostenere lo sviluppo dell’infrastruttura.

“Sono reduce da un consiglio d’amministrazione di Gesac all’interno dell’aeroporto con un sopralluogo dei lavori in corso e c’è la concreta ipotesi che a luglio ci sarà il primo volo sulla nuova pista allargata.” ha dichiarato Prete. Il presidente della Camera di Commercio era presente per “MeraviglioSA, la città del Natale“, evento organizzato da Cna Salerno con un progetto cofinanziato da Camera di Commercio e Bottega San Lazzaro per la realizzazione, in collaborazione con Confesercenti e con il patrocinio del Comune di Salerno.

“Il 29 dicembre faremo una conferenza, inoltre, con il prefetto di Salerno e le forze di Polizia per annunciare tutta una serie di iniziative che andranno ad aiutare le imprese.” ha poi concluso lo stesso Prete.