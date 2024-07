Salerno, arresti per quattro persone coinvolte in traffico di stupefacenti

di Redazione ZON

In data odierna, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di quattro soggetti, provenienti dall’hinterland oplontino. Di questi, ultimi, uno — indagato in relazione ai reati di “morte o lesioni come conseguenza di altro delitto” nonché di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti è destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari; gli altri tre, ai quali pure sono provvisoriamente ascritti reati connessi al traffico di stupefacenti, sono colpiti dall’obbligo di dimora nei Comuni di residenza (a cui si aggiunge, per un soggetto, l’obbligo di presentazione alla PG).

Ed invero, tali condotte interessavano l’area di Torre Annunziata ed altri Comuni vesuviani, fino a sfociare nei Comuni di Scafati e di Salerno. Nell ‘ambito di tale attività investigativa emergeva altresì la correlazione tra gli episodi soprarichiamati ed il decesso per overdose di un cinquantunenne salernitano, occorso nel febbraio 2021. Infatti, nonostante le critiche condizioni psicofisiche di quest’ultimo, alcuni degli indagati non esitavano a cedergli sostanza stupefacente del tipo ‘cocaina’ che ne causava un’intossicazione acuta, rivelatasi letale.