Salerno, boom di scali: attesi un veliero e tre navi da crociera

di Antonio Jr. Orrico

Un flusso continuo di navi e turisti. Salerno negli ultimi tempi si sta caratterizzando per essere una città florida e fiorente, sotto tutti i punti di vista. Come riportato dal quotidiano “Le Cronache“, consultabile online, il meglio sta per arrivare. Infatti, da Sorrento arriverà, con tutta la sua maestosa grazia e fascino il Sea Cloud, un veliero di imponente bellezza che già nel suo precedente scalo ha offerto ai propri passeggeri l’incanto di Salerno e della Costiera Amalfitana e catturato l’ammirazione dei salernitani.

Non si conosce ancora la data di sbarco, ma l’attesa è già fuori scala. Ma non è finita qui. Infatti, giovedì 13 farà invece scalo alla Stazione Marittima la nave da crociera Aurora, battezzata alle soglie del Duemila dalla principessa Anna di Inghilterra, sabato prossimo tornerà l’Artemis e domenica 16 farà ritorno al Molo Manfredi la Mein Schiff 2.

Insomma, un periodo di sbarchi e di turismo aspetta Salerno.