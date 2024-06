Pellezzano, tutto pronto per l’Estate Alla Stella Polare

di Antonio Jr. Orrico

Pronti via per l’edizione 2024 dell’ 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞, iniziativa rivolta ai bambini dai 6 ai 13 anni, promossa dal Centro Polifunzionale per minori “Stella Polare” del Comune di Pellezzano, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pellezzano e con la Cooperativa Sociale “Delfino”.

𝐃𝐚𝐥 𝟏𝟕 𝐚𝐥 𝟐𝟖 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, i bambini saranno impegnati in attività sociali tra cui laboratori creativi, giochi all’aperto, uscite culturali, sport e tanto altro, da svolgersi in modalità itinerante, in diversi luoghi pubblici del Comune di Pellezzano tra cui la Villa Comunale di Coperchia, al Centro Polifunzionale “Giovani +”, alla tendostruttura “La Quercia” e anche nella sede del centro “Stella Polare”.

“Con la chiusura delle scuole è importante offrire ai nostri giovani e giovanissimi un importante momento di crescita formativa che possa tenerli impegnati in attività culturali e di socializzazione. Sento il dovere di ringraziare l’Assessore al ramo 𝐀𝐧𝐧𝐚𝐥𝐚𝐮𝐫𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐢 e il Centro Stella Polare per l’organizzazione sempre puntuale di iniziative realizzate nell’interesse dei nostri bambini e ragazzi.” ha scritto su Facebook il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.

Le attività sono completamente gratuite. Ai bambini e ai loro genitori, prima dell’inizio delle attività verrà consegnata una cartellina contenente il programma previsto dal giorno di inaugurazione fino alla conclusione. Le iscrizioni saranno limitate a un massimo di 50 bambini. Per info e prenotazioni contattare il numero 366.6704253.