Pellezzano, Morra celebra la Giornata Nazionale dello Sport

di Antonio Jr. Orrico

Grande partecipazione e grande successo per la 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 dal titolo “𝑫𝒂𝒍 𝑮𝒊𝒐𝒄𝒐 𝒂𝒊 𝑮𝒊𝒐𝒄𝒉𝒊 𝑶𝒍𝒊𝒎𝒑𝒊𝒄𝒊”, promossa dal CONI, alla quale ha aderito il Comune di Pellezzano organizzando una bellissima Festa dello Sport presso lo Stadio “A. Bolognese” della frazione Capezzano. A rendere ancora più speciale questa giornata sono stati i ragazzi iscritti alle Associazioni Sportive locali “𝐀𝐬𝐝 𝐍𝐢𝐤𝐞̀”, “𝐀𝐬𝐝 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐫𝐞𝐜𝐡𝐢” e “𝐀𝐬𝐝 𝐍𝐢𝐬𝐬𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨 𝐀𝐭𝐥𝐞𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐕𝐢𝐬 𝐍𝐨𝐯𝐚”.

Questi ultimi, infatti, si sono resi protagonisti nelle varie discipline sportive in cui si sono cimentati, divertendosi e socializzando tra loro. Palpabile entusiasmo anche sugli spalti con i genitori che hanno accompagnato i loro figli e i tanti spettatori che hanno assistito entusiasti a questa Festa dello Sport. Una vera e propria festa, che lo stesso sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, non ha mancato di celebrare tramite un post sulla pagina ufficiale di Facebook del Comune.

“Ringrazio il Vicesindaco con delega allo Sport 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐧𝐨 per aver seguito da vicino l’organizzazione di questa giornata, proprio nell’anno in cui si terranno gli 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 in Germania con l’attesa partecipazione della nostra Nazionale Italiana e le 𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚𝐝𝐢 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐠𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟒 con tanti atleti azzurri in gara. Ringrazio, inoltre, le Associazioni “𝐀𝐬𝐝 𝐍𝐢𝐤𝐞̀”, “𝐀𝐬𝐝 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐫𝐞𝐜𝐡𝐢” e “𝐀𝐬𝐝 𝐍𝐢𝐬𝐬𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨 𝐀𝐭𝐥𝐞𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐕𝐢𝐬 𝐍𝐨𝐯𝐚” e i tanti ragazzi che hanno mostrato grande entusiasmo e viva partecipazione nello svolgimento delle diverse attività sportive. È questa la Pellezzano che desideriamo. Unita nei valori umani e nei sani principi come quelli trasmessi dallo Sport.” ha scritto su Facebook il sindaco.