Ecobonus auto e moto: da oggi online la piattaforma

di Rita Milione

Ecobonus 2024: dalle ore 10:00 di oggi, lunedì 3 Giugno, sarà attiva la piattaforma per il servizio di prenotazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo ha annunciato il ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare del 27 maggio, emanata in seguito alla pubblicazione in Gazzetta (serie generale n. 121 del 25 maggio) del Dpcm 20 maggio 2024, che ha rimodulato gli stessi incentivi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024.

Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi.

Per Ecobonus 2024 sono disponibili risorse pari a 950 milioni di euro a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli L (Ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro ruote) per l’anno in corso stanziati dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un totale di un miliardo di euro. L’obiettivo del provvedimento è incentivare la rottamazione delle auto più inquinanti (classi Euro 0, 1, 2 e 3) che oggi rappresentano il 25% dell’attuale parco circolante. Con questa finalità, è previsto un contributo fino a 2.000 euro per l’acquisto di veicoli usati di classe Euro 6 con emissioni fino a 160 g/km CO2, a fronte della rottamazione di un’auto fino ad Euro 4.