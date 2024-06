Baronissi, Giovanna Muscogiuri insignita Cavaliere

di Antonio Jr. Orrico

Una grande soddisfazione per il Comune di Baronissi. Ieri, infatti, in occasione del 78° anniversario della “Festa della Repubblica”, si è svolta stamane la tradizionale cerimonia organizzata dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Per l’occasione, la professoressa Giovanna Muscogiuri, endocrinologa studiosa di malattie diabetiche presso l’università di Oxford, è stata insignita del titolo ufficiale di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ad annunciare la lieta notizia è il sindaco Gianfranco Valiante, tramite un post su Facebook.

“Condividiamo con la prof.ssa Giovanna Muscogiuri la grande soddisfazione per la onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica” di cui la nostra brillante concittadina è stata insignita. Un piacere e un onore per me quest’oggi al Teatro Verdi di Salerno consegnarle, insieme al Prefetto di Salerno Francesco Esposito, l’onorificenza rilasciatale dal Presidente della Repubblica.” ha scritto, sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Baronissi.

Valiante ha poi proseguito: “La prof.ssa Muscogiuri è autrice di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali su temi di interesse endocrinologico e metabolico e svolge la sua attività clinica ed accademica presso il Policlinico Universitario della università di Napoli Federico II. Il 13 maggio 2023 Giovanna Muscogiuri fu anche insignita, nel nostro Comune, della benemerenza di “cittadinanza onoraria”. Un giorno di festa per la prof.ssa e anche per la città di Baronissi.“