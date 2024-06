Maturità 2024: in arrivo i nomi dei Commissari esterni

di Rita Milione

Settimana cruciale per gli studenti che il prossimo 19 giugno cominceranno l’Esame di Maturità 2024, infatti i maturandi sono in attesa della pubblicazione dei nomi dei commissari esterni sul motore di ricerca del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che al momento risulta ancora in manutenzione.

Come sarà composto l’esame di Stato

L’esame delle ultime classi della scuola secondaria di II grado sarà quindi così caratterizzato:

prova scritta di Italiano comune per tutti gli indirizzi;

prova scritta su disciplina/e caratterizzanti l’indirizzo;

terza prova solo per gli indirizzi che la prevedono (sezioni ESABAC, ESABAC techno ad opzione internazionale, per le scuole della Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e per le scuole con lingua d’insegnamento slovena);

colloquio per verificare la capacità del candidato di collegare le conoscenze acquisite in una prospettiva pluridisciplinare.

Credito scolastico e punteggi delle prove

Il voto finale dell’esame di Stato 2023/2024 sarà composto con un punteggio di partenza del credito scolastico, a cui si andranno ad aggiungere i punteggi delle singole prove scritte e del colloquio. Nello scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

La valutazione sul comportamento e sull’educazione civica concorre alla determinazione del credito scolastico. Il voto finale dell’Esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi:

massimo 40 punti per il credito scolastico

massimo 20 punti per il primo scritto

massimo 20 punti per il secondo scritto

massimo 20 punti per il colloquio.

La commissione può assegnare fino a 5 punti di “bonus” per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell’Esame. Il punteggio massimo è 100 (c’è la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l’esame è 60/100. La lode potrà essere assegnata solo a chi raggiunge il 100 su 100 senza bisogno di alcuna aggiunta di “bonus”, ma solo in caso di approvazione all’unanimità da parte della Commissione.