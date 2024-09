“Salerno Città dell’Acqua”, al via il progetto che racconta la storia della città tra mare, medicina e mercato

di Redazione ZON

Il convegno “Opulenta Salernum: Emporio al centro del Mediterraneo”, promosso dalla Fondazione Scuola Medica Salernitana, segna l’inizio del Progetto “Salerno città dell’Acqua: Storia di mare, di medicina e di mercato”. Questo ambizioso progetto, organizzato in collaborazione con diverse associazioni locali come Pro Loco Salerno Città Visibile APS, Associazione “Il Vecchio e il Mare”, Pro Loco Mercato San Severino, Pro Loco Baronissi e Humus OdV, si propone di esplorare tre grandi temi che hanno definito l’identità di Salerno: il mare, la medicina e il mercato.

Un ponte tra passato e presente

L’obiettivo del progetto è valorizzare il patrimonio storico e culturale di Salerno e dei territori limitrofi come Rufoli, Baronissi e Mercato San Severino. Attraverso la riscoperta del mare e delle vie d’acqua, della tradizione medica e del ruolo di Salerno come centro di scambi commerciali, l’iniziativa intende rafforzare l’identità locale, stimolando la partecipazione attiva delle comunità e dei visitatori. Salerno, grazie alla sua posizione strategica come snodo ferroviario, portuale e aeroportuale, è diventata una meta sempre più attraente per turisti e studiosi.

Il convegno d’apertura: un tributo alla storia di Salerno

Il convegno d’apertura, curato dalla Fondazione Scuola Medica Salernitana, vedrà la partecipazione di importanti esponenti delle istituzioni locali e regionali, tra cui rappresentanti della Regione Campania, Provincia e Comune di Salerno, Camera di Commercio, Autorità Portuale e il Comitato Historia Salerni. Non è un caso che il titolo dell’evento richiami uno dei periodi più prosperi della città, tra il X e l’XI secolo, quando Salerno era conosciuta come “Opulenta Salernum”, un’importante potenza commerciale e culturale del Mediterraneo.

Una location simbolica: la Stazione Marittima di Zaha Hadid

L’evento si terrà nella suggestiva Stazione Marittima di Salerno, un capolavoro architettonico progettato da Zaha Hadid. La scelta della location è simbolica: il molo dedicato a re Manfredi richiama l’importanza storica di Giovanni da Procida, figura chiave della Scuola Medica Salernitana e vicino a Federico II.

La mostra: “Le tradizioni marinaresche di Salerno”

In contemporanea al convegno, verrà inaugurata presso la Stazione Marittima la mostra “Le tradizioni marinaresche di Salerno”, curata dall’Associazione “Il Vecchio e il Mare”. La mostra metterà in risalto la storia marittima di Salerno attraverso l’esposizione di una storica imbarcazione, la “Giuseppina”, e una collezione di foto d’epoca, modellini e attrezzature del mondo della pesca.

Un viaggio tra storia, natura e artigianato

Il progetto proseguirà con una serie di passeggiate evocative e rievocazioni storiche. Tra le tappe principali ci saranno i luoghi della Scuola Medica Salernitana e le residenze principesche, oltre alle suggestive “Vie dell’Acqua” e “La via della ceramica”. Questo itinerario permetterà di comprendere come la combinazione di elementi naturali e storici abbia influenzato lo sviluppo economico e sociale del territorio salernitano.

L’iniziativa si concluderà a marzo 2025 e rappresenta una straordinaria opportunità per esplorare le radici storiche di Salerno, promuovendo allo stesso tempo il territorio e la sua cultura.

Partecipazione e contatti

Vi aspettiamo numerosi per partecipare a questo viaggio nella storia e nella cultura salernitana.

