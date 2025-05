Incidenti sulla A2 tra Contursi e Sicignano: perdono la vita un 50enne e un 28enne

di Redazione ZON

Ancora sangue sull’autostrada A2 del Mediterraneo. A distanza di meno di due giorni da un precedente tragico sinistro, un altro motociclista ha perso la vita nella serata di ieri.

Il drammatico incidente è avvenuto lungo il tratto compreso tra gli svincoli di Contursi Terme e Sicignano degli Alburni. La vittima è un uomo di 50 anni, residente in provincia di Cosenza, che viaggiava in moto da solo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato sull’asfalto.

Non risultano altri veicoli coinvolti. Dopo i primi soccorsi da parte del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Oliveto Citra, dove purtroppo è deceduto nel corso della notte. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine e i tecnici dell’Anas, impegnati nei rilievi utili a chiarire la dinamica.

Il precedente incidente

Solo sabato pomeriggio, un altro giovane centauro di 28 anni, ha tragicamente perso la vita in circostanze analoghe nei pressi dello svincolo di Campagna. Anche in quel caso, la caduta è avvenuta in autonomia. Il ragazzo è morto sul colpo. I funerali si svolgeranno nella giornata odierna.

Fonte: SalernoToday