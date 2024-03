Salerno, Comune prepara restyling per Santa Teresa

di Antonio Jr. Orrico

Una novità davvero sostanziale e molto importante. In agenda, per l’area di Santa Teresa a Salerno, infatti, il Comune ha piazzato come priorità il completamento dei lavori sul Lungomare proprio nella zona tra piazza Cavour e Piazza della Libertà. L’assessore comunale di Salerno al Commercio, Dario Loffredo, lo ha annunciato ufficialmente stamattina, tramite un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino“, in cui ha illustrato per bene tutte le modifiche e le novità.

“Con tutta l’amministrazione abbiamo lavorato ad una delle cose che ci sta più a cuore. Ci sarà una totale riqualificazione e ristrutturazione di quella che è la bellissima pedana, una terrazza sul mare bellissima dove i nostri giovani passano intere giornate. Ci sarà un restyling dovuto che comincerà tra pochi giorni.” ha annunciato l’esponente della giunta Napoli, sindaco di Salerno.

Loffredo ha poi proseguito, nel tentativo d’illustrare lo stato dei lavori e la prossima fine: “Per quanto riguarda i lavori ReAct di Salerno Sistemi al Lungomare, ci avviamo a conclusione. È vero che abbiamo dovuto fare dei sacrifici ma erano fondi a scadenze precise e dovevamo rispettarle. Abbiamo rifatto tutte le panchine nuove e siamo ai dettagli per l’inizio della riqualificazione di Santa Teresa per permettere ai cittadini di vivere al meglio quella zona.”