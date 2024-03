Salerno: il fenomeno della sosta selvaggia arriva anche al Crescent

di Antonio Jr. Orrico

Un fenomeno che ormai si sta diffondendo in tutta Salerno. La sosta selvaggia è ormai un problema conclamato. L’ultima zona ad esserne stata preda è il porticato del Crescent, così come tutto il sottopiazza di Piazza della Libertà, soprattutto nel lato relativo alla passeggiata sul lungomare, è preda completa della sovrappopolazione delle auto. Un fenomeno che non accenna minimamente a decrescere.

A denunciare la nuova zona interessata, è stata, nei giorni scorsi, la pagina Facebook “Cosa c’è che non va a Salerno?”. Come riportato dal quotidiano “L’Ora“, consultabile online, la pagina ha pubblicato una serie di foto in bacheca in cui vengono immortalate auto e furgoni parcheggiati lungo la via di uscita del parcheggio di piazza della Libertà che porta alla villa comunale di Salerno, in alcuni casi anche sulle strisce pedonali.

Un segnale d’inciviltà a dir poco disarmante. Gli automobilisti preferiscono, così, parcheggiare in divieto nonostante i 700 posti auto interrati del nuovo parcheggio. E c’è chi, a scopo pubblicitario, probabilmente anche senza autorizzazioni, ha raggiunto l’area di pertinenza condominiale del Crescent, con un veicolo commerciale. Come denunciato sempre dalla community salernitana, il fenomeno della sosta selvaggia è ormai diffuso, e interessa anche l’area del sottopiazza con il transito di auto, motorini e mezzi.