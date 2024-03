Oroscopo Branko giovedì 21 Marzo 2024: Scorpione infastidito

Cari amici dell’Ariete, il Sole entra nel vostro segno e Mercurio è in posizione attiva: potete attendervi un periodo molto dinamico e stimolante. Opportunità di riscatto in arrivo.

Cari Toro la Luna dissonante, che sta passando in Leone, potrebbe suscitare qualche malumore non così semplice da gestire.

Carissimi Gemelli, in questo periodo siete impegnati con l’organizzazione di un viaggio, anche piccolo, una trasferta che rappresenta un vero toccasana.

Cari Cancro, favoriti tutti coloro che sono impegnati in una compravendita immobiliare, che stanno cercando casa o si stanno occupando di conti correnti, mutui e finanziamenti.

Amici del Leone, è tempo di spazzar via tutti i dubbi che vi frenano e vi agitano, dovete finalmente voltare pagina.

Amici della Vergine, oggi sentite il bisogno di chiudervi in voi stessi, isolarvi e avere meno contatti possibili con gli altri.

Cari Bilancia, cielo benevolo per le relazioni e i rapporti con gli altri: questa è una buona occasione per allargare la vostra rete di contatti ed eliminare i rami secchi.

Amici dello Scorpione, la Luna in aspetto contrario vi provocherà un calo fisico, di conseguenza in queste 24 ore potreste sentirvi fuori fase.

Sagittario

Cari Sagittario, se da tempo siete stufi di ciò che fate, o insoddisfatti, dovreste approfittare di questo momento per mettervi in gioco in qualcosa di nuovo.