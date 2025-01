Salerno, contrasto alla prostituzione: due sanzioni

di Redazione ZON

Come comunicato alla Redazione, nella mattinata del 7 gennaio u.s. gli agenti della Questura di Salerno, nell’ambito di mirate attività finalizzate al contrasto del fenomeno della prostituzione, hanno controllato due donne sprovviste di documento intente ad esercitare attività di meretricio in zona Capitolo San Matteo – Salerno.

Alle predette è stata contestata una sanzione amministrativa e ordinato l’allontanamento dal luogo ai sensi della normativa concernente le disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città.