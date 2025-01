Salerno dice addio a Claudio Virno Lamberti, ex Vicepresidente della Salernitana e storico costruttore

di Redazione ZON

Salerno piange la scomparsa di Claudio Virno Lamberti, figura di spicco nel panorama edile e sportivo della città, venuto a mancare all’età di 79 anni. Virno Lamberti, noto per la sua carriera come stimato costruttore e membro fondatore dell’Ance Aies Salerno, ha lasciato un’impronta indelebile non solo nel settore imprenditoriale, ma anche nello sport locale. È stato vicepresidente della Salernitana nella stagione dello storico ritorno in Serie B, con Peppino Soglia presidente, Ansaloni in panchina e Agostino Di Bartolomei come capitano.

Il cordoglio della Ance Aies Salerno

L’Ance Aies Salerno, sul sito ufficiale della società, lo ricorda con queste parole:

“I costruttori salernitani con grande dolore si uniscono nel ricordo di uno dei fondatori di Ance Aies Salerno. Uomo onesto, gentile, stimato costruttore e membro attivo dell’Associazione fin dal 1981, che si è distinto nell’aver creato un modello virtuoso e vincente di impresa, coniugando professionalità, passione e valori umani altamente etici.

Il suo impegno ha dato lustro e valore alla categoria, lasciando un segno indelebile in numerosi progetti che hanno contribuito a migliorare il nostro territorio.

Da oltre quarant’anni coinvolto con passione nell’associazione costruttori ha ricoperto prestigiosi incarichi, svolgendo un ruolo fondamentale nel promuovere e tutelare gli interessi della categoria, lavorando con serietà e competenza per il progresso dell’intero settore. La sua esperienza e il suo spirito di collaborazione sono stati di esempio per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo e lo ricorderemo sempre con grande affetto.

In questo momento di immenso dolore, siamo vicini con il cuore alla moglie ed ai figli, Gerardo e Benedetto e a tutta la famiglia, alla quale va il nostro profondo e sincero cordoglio“

Fonte: Salernonotizie.it