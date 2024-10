Salerno, dopo anni di attesa Mariarosaria e Luca celebrano la nascita della piccola Martina

di Redazione ZON

Mariarosaria D’Onofrio, 51 anni e originaria di Salerno, e il celebre chef Luca Ruggiero festeggiano con grande emozione l’arrivo della loro bambina, Martina. La coppia ha affrontato un lungo e difficile percorso di ricerca di una gravidanza, caratterizzato da vari tentativi falliti di fecondazione assistita presso una clinica in Svizzera.

Decisivo è stato l’incontro con il dr. Raffaele Petta, che ha individuato la presenza di un’anomalia uterina (utero setto) attraverso un’ecografia tridimensionale. La condizione è stata corretta con una metroplastica ampliativa per via isteroscopica. Oltre a ciò, sono stati asportati due polipi endometriali. Successivamente, è stata esaminata con cura la cavità uterina e, dopo aver escluso infezioni e analizzato la presenza di cellule Natural Killer, è stato eseguito un trasferimento embrionale che ha finalmente portato a una gravidanza.

La gestazione

La gestazione, considerata ad alto rischio, è stata seguita meticolosamente dal dr. Raffaele Petta, che ha sottoposto Mariarosaria a regolari controlli, test prenatali e monitoraggi con flussimetrie. Tuttavia, alla 32esima settimana si sono manifestati alcuni problemi, tra cui l’aumento delle transaminasi e una riduzione della diuresi, accompagnati da un forte gonfiore.

Alla 34esima settimana, Mariarosaria è stata ricoverata presso il Reparto di Ostetricia del Malzoni Research Hospital, sotto la direzione della dr.ssa Annamaria Malzoni. Dopo la preparazione per la maturazione polmonare della bambina, la piccola Martina è nata il 27 settembre alle ore 13:08, con un peso di 2,800 kg.

L’intervento è stato seguito da un team medico esperto, con il supporto della dr.ssa Malzoni, il dr. Nicola Tesorio, e l’ostetrica Margherita Lembo, oltre all’assistenza anestesiologica del dr. Luca Pascale. La neonata è stata immediatamente affidata alle cure della dr.ssa Marina Battaglia e della puericultrice Marialuisa Campanile, e successivamente trasferita nel Reparto di Terapia Intensiva diretto dal dr. Angelo Izzo, per ulteriori osservazioni.

Mariarosaria ha espresso anche sul suo profilo FB profonda gratitudine per il personale sanitario, ostetrico e infermieristico per la loro professionalità e dedizione e in particolar modo per l’assistenza ricevuta dal Dottor Petta: “Ringrazio il dottor Raffaele Petta per aver realizzato il nostro sogno ….la nascita della piccola Martina …“.