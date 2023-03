Salerno, gli si blocca la carrozzina elettrica: i vigili gli pagano il taxi

di Redazione ZON

Un episodio di grande gentilezza quello che è successo sabato scorso a Salerno: gli agenti della Polizia Municipale hanno aiutato un ragazzo disabile in difficoltà con la sua carrozzina elettrica e l’hanno scortato a casa con un taxi a loro spese.

L’episodio si è svolto sul lungomare: secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, il ragazzo di 16 anni, affetto da una disabilità, e costretto a spostarsi in carrozzina elettrica, si è trovato in panne a causa di un malfunzionamento del suo mezzo di trasporto quotidiano.

Il ragazzo, in difficoltà e visibilmente preoccupato, ha chiesto aiuto ad una pattuglia della Polizia Municipale in servizio sul Lungomare. Uno degli agenti ha provveduto a telefonare la madre del giovane per avvisare che lo avrebbero portato a casa, a Mariconda, in taxi pagato da loro. Il ragazzo è stato scortato anche dalla pattuglia della polizia municipale di Salerno.