Lukaku, dopo la sua tripletta tenta la pace con Ibra

di Antonio Di Mita

Ricordiamo tutti lo scontro sul campo di San Siro. Annata 2020/21, più precisamente nel girone di andata, durante il derby della Madonnina di Coppa Italia nella stagione tricolore interista. All’epoca sedeva ancora in panchina un certo Antonio Conte, il quale aveva voluto a tutti i costi Romelu Lukaku come suo terminale offensivo all’Inter. In quel famoso Derby infatti, tutti ricorderanno lo scontro avvenuto in campo tra il belga e il suo ex compagno al Manchester United, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese infatti provocò Lukaku (denigrando la madre e le origini africane di Romelu), ma ottenendo in cambio solo una doppia ammonizione durante quella partita.

Dopo due anni, e in un clima molto più sereno, Lukaku è tornato a parlare di Ibra, suo avversario con la Svezia nelle qualificazioni del prossimo Europeo. “È un guerriero, un giocatore che è stato al top per tanti anni e che va rispettato. Tanto di cappello per ciò che fa a quell’età… Non c’è assolutamente rancore nei suoi confronti, solo rispetto.” Sarà stata forse la tripletta segnata durante questa partita ad addolcire Romelu, ma sta di fatto che il belga ha teso una mano verso il suo rivale rossonero. Intanto per l’Inter, i tre gol segnati da Lukaku non possono che far felice Inzaghi.