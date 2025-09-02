Salerno, “Incontri” per la sua Summer Edition a Largo Barbuti fa il tris di danza
DAL 4 AL 6 SETTEMBRE TRE DATE E SETTE COREOGRAFIE
La summer edition di Incontri 2025 è pronta a invadere il centro storico di Salerno con un evento di danza contemporanea che trasforma Largo Barbuti in un grande palcoscenico. La direzione artistica di Antonella Iannone, insieme alla collaborazione con la rassegna Teatro dei Barbuti organizzata da Chiara Natella, promette tre serate straordinarie dal 4 al 6 settembre.
Giovedì 4 settembre (ore 21:00) – Mandala Dance Company
La tre giorni si apre con il “Trittico olistico” coreografato da Paola Sorressa. La performance di danza contemporanea Layers esplora il concetto di stratificazioni, unicità e connessioni umane.
In Essence, si indaga come, nonostante le apparenze, le diversità ci accomunano. La coreografia affronta temi profondi come le guerre, le pandemie e l’esigenza di ritrovare l’essenza, in un’era di trasformazione spirituale.
Infine, Balancier ci porta alla ricerca di un equilibrio, sia statico che dinamico, con la consapevolezza che la ricerca stessa potrebbe essere senza fine.
Venerdì 5 settembre (ore 21:00) – ArtgaragedanceCo
In anteprima, Emma Cianchi presenta la coreografia Anima, un lavoro in cui la danza racconta l’incontro tra un corpo e un’anima, il conflitto di chi cerca di possederla e il crescendo fisico ed emotivo che ne deriva.
A seguire, il Collettivo HT di Hilde Grella e Tiziana Petrone presenta la coreografia Going through. In un mondo devastato, dove regna la desolazione, la vita attende di esplodere con forza e vigore dal profondo della terra.
Sabato 6 settembre (ore 21:00) – UDA Company/GDO Produzione
La serata di sabato si apre con un estratto di Pre-giudizio, una coreografia di Ilenja Rossi che esplora come gli impulsi esterni alimentano e creano il “pre-giudizio”. Il progetto coreografico simula il processo attraverso cui il dubbio e le opinioni preconcette alterano la realtà, portando a comportamenti ingiusti.
La seconda parte della serata vedrà la performance Rossini vs Bach, una sfida coreografica tra i due compositori, un confronto innovativo e vivace tra danza e musica.
La rassegna di danza “Incontri”
Incontri è organizzata dall’Associazione Campania Danza, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania e di Bimed.
I biglietti sono acquistabili al botteghino la sera dello spettacolo. Per maggiori informazioni, contattare [email protected]