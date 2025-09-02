Africa e Cilento, alleanza per il futuro del cibo durante “Settembre ai Fichi”

di Redazione ZON

Dai Sud del mondo nasce il futuro del cibo: Africa e Cilento uniti per un FoodSystem 5.0

Alberta Akosa Agrihouse Foundation consegna un riconoscimento alla Cooperativa Nuovo Cilento per i 50 anni di attività. A San Mauro Cilento oltre 30 ricercatori dell’Italian Chapter del World Food Forum della FAO guidati da Alex Giordano.

San Mauro Cilento – Dal 3 al 7 settembre tra le vie del borgo di Casalsottano, a San Mauro Cilento, si terrà “Settembre ai Fichi® Agrofesta 2025”. A inaugurare la manifestazione, il 3 settembre, un momento di grande valore simbolico e internazionale: la Agrihouse Foundation del Ghana, attraverso la sua fondatrice e direttrice esecutiva Alberta Akosa, conferirà un riconoscimento ufficiale alla Cooperativa Nuovo Cilento, che celebra quest’anno i suoi 50 anni di attività.

Attraverso uno scambio simbolico di doni tra Africa e Cilento, verrà suggellata un’alleanza tra due territori lontani ma uniti dalla stessa visione: creare modelli di innovazione rispettosi del Genius loci, capaci di custodire le tradizioni, generare nuove economie e affrontare le sfide globali.

Alberta Akosa è una delle figure più influenti dell’agricoltura africana. Direttrice di Agrihouse Foundation, ha ideato programmi di innovazione, formazione e empowerment per giovani e donne nelle comunità rurali in diversi paesi dell’Africa subsahariana. Alberta è nel Cilento per dirigere con il professor Alex Giordano la Summer School internazionale su FoodSystem 5.0 che (Sessa Cilento 3-5 settembre) e che prevede incontri in tutto il territorio. Alberta Akosa è considerata una delle principali voci globali per lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e inclusiva, e la sua presenza in Italia, in particolare nel Cilento, rappresenta un riconoscimento del prestigio e del valore internazionale della Cooperativa Nuovo Cilento.

All’evento parteciperanno anche oltre 30 ricercatori dell’Italian Chapter del World Food Forum della FAO, provenienti da diversi continenti. La delegazione sarà guidata dal professor Alex Giordano, direttore scientifico di Rural Hack e autore del volume FoodSystem 5.0, la prima pubblicazione che intreccia agritech, dieta mediterranea e comunità. Nel libro, un intero capitolo è dedicato proprio alla nuova piramide alimentare della Dieta Mediterranea, sviluppata dalla Cooperativa Nuovo Cilento, riconosciuta come modello di riferimento per i sistemi alimentari del futuro.

“Dall’Africa possiamo imparare che la vera innovazione nasce dalla resilienza delle comunità agricole che producono cibo anche in condizioni climatiche estreme – dice Giordano – Mettere in relazione la Cooperativa Nuovo Cilento e la Agrihouse Foundation significa costruire alleanze tra Sud del mondo capaci di generare modelli di innovazione rispettosi del Genius loci. È questa la visione di FoodSystem 5.0: scambiare reciprocamente pratiche, saperi e culture per un’agricoltura rigenerativa, che nutra le persone e custodisca i territori”.

Fondata nel 1976 da Giuseppe Cilento, la Cooperativa conta oggi 450 soci e gestisce circa 3.000 ettari, ed è considerata un punto di riferimento per l’agricoltura biologica e cooperativa del Mezzogiorno.

“Settembre ai Fichi® Agrofesta 2025” è una manifestazione organizzata dall’associazione RigeneraMente ETS in collaborazione con la Coop. Nuovo Cilento di San Mauro Cilento e rappresenta una delle manifestazioni più amate e partecipate del territorio con il patrocinio del Comune di San Mauro Cilento e dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

IL PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE

Ore 17:30

Mappe comunali delle comunità cilentane: nuovi progetti di biofattoria didattica

Incontro con dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado per presentare la proposta di creazione di mappe di comunità al fine di rappresentare i luoghi, la natura, il paesaggio e il patrimonio di saperi per le generazioni future.

A cura di Nicola di Novella, Giuseppe Cilento, Dario Mottula, Aldo Guariglia

Intervengono: Antonello Di Gregorio, Coop. Nuovo Cilento; Giuseppe Coccorullo, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni; Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura Regione Campania; Michele Buonomo e Valerio Calabrese, Legambiente Campania; Manlio De Feo, Consorzio di Tutele Fico Bianco DOP Cilento; Vito D’Amato, Slow Food Condotta Gelbison; Alex Giordano, Rural Hack; Maurizio Agostino, Rete Humus; Sara Roversi, Future Food Institute; Emilio Buonomo e Salvatore Basile, Biodistretto Cilento; Niccoletta Bertucci, Cilento Lifestyle.

Presso Coop. Nuovo Cilento, loc. Ortale San Mauro Cilento (SA)

Ore 20:30

FI…COMINCIA!

Cerimonia di apertura della manifestazione

Il Fico Bianco del Cilento incontra i prodotti di eccellenza cilentani e italiani con l’assaggio di una forma di Parmigiano Reggiano DOP dell’azienda agricola Santa Rita, il pecorino dell’azienda Russo, il pane dell’azienda agricola La Petrosa, i vini e gli oli dei soci della Coop. Nuovo Cilento, i prodotti della rete di produttori UPBio, ABC Calabria e Rete Humus.

Alleanza dei Sud del Mondo: Africa e Cilento per i 50 anni della Cooperativa

In occasione del cinquantesimo anniversario, la Cooperativa Nuovo Cilento e la Agrihouse Foundation del Ghana daranno vita a uno scambio ufficiale di riconoscimenti. La fondatrice di Agrihouse, Alberta Akosa, conferirà un premio alla Cooperativa per il suo ruolo pionieristico nell’agricoltura rigenerativa del Mezzogiorno, mentre la Cooperativa assegnerà ad Akosa un riconoscimento per l’impegno nel promuovere innovazione e inclusione nelle comunità rurali africane. Alla cerimonia parteciperanno oltre 30 ricercatori del World Food Forum della FAO e della rete degli alumni di Rural Hack guidati dal prof. Alex Giordano, in un momento di dialogo internazionale sul futuro dei sistemi agroalimentari.

Presso Piazza Matteo Cilento, Casalsottano, San Mauro Cilento (SA)

Dalle 21:30

Musica con i Caffeina Band

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE

Ore 10:00

Il borgo di Casalsoprano: passeggiata tra storia, cultura e tradizione

Escursione alla scoperta di Casalsoprano, frazione di San Mauro Cilento, con visita a luoghi di interesse storico e culturale e sosta golosa e genuina presso “Casale Sirio”.

Partenza da via Serra, di fronte al municipio di San Mauro Cilento (SA)

A cura dell’associazione Cilento Lifestyle

Dalle 21:30

Musica con Vincenzo Romano, il Cantore Pellegrino

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

Ore 18:30

Il Fico Bianco del Cilento DOP: strategie di gruppo, di produzione e di crescita per nuove prospettive future del Consorzio di tutela

Il lavoro del Consorzio di tutela del Fico bianco del Cilento DOP sulle nuove possibilità economiche, di lavoro e di trasformazione per un prodotto sempre più volano di impresa e territorio.

A cura di Manlio De Feo, presidente del Consorzio e Daniele Buonocore dell’Università degli studi di Salerno

Presso Coop. Nuovo Cilento, loc. Ortale, San Mauro Cilento (SA)

Dalle 21:30

Si balla con i Temèia Musica Popolare

SABATO 6 SETTEMBRE

Ore 10:00

Il borgo di Casalsottano: passeggiata tra storia, cultura e tradizione

Escursione alla scoperta di Casalsottano, frazione di San Mauro Cilento, con visita a luoghi di interesse storico e culturale e sosta golosa e genuina presso il Ristorante “Al Frantoio”.

Partenza da piazza Notar Perillo, San Mauro Cilento (SA)

Ore 21:00

Cabaret con Franco Guzzo, il Maresciallo d’Italia!

Presso Piazza Matteo Cilento

Dalle 22:00

Musica con i Kiepo’ – Tarantella Road

Dalla mezzanotte

Vino e percoca party!

Convivialità, divertimento e musica con DJ Paolo Antonucci e DJ Pietro Guariglia

Piazza Matteo Cilento

DOMENICA 7 SETTEMBRE

Ore 11:00

Il Fico Bianco del Cilento incontra i presidi Slow Food: tradizione, innovazione e territorio

Show cooking con Vincenzo Merola dell’agriturismo Isca delle Donne di Palinuro, Osteria Slow Food, in cui il Fico Bianco del Cilento fa da collante tra i presidi, i produttori e la filosofia di Slow Food.

Presso Coop. Nuovo Cilento, loc. Ortale, San Mauro Cilento (SA)

Dalle 21:30

Musica con i RittAntico