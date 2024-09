Salerno, installata la scultura in acciaio simbolo della Mostra collettiva “restArt” – Timoria

di Redazione ZON

Ieri mattina alle ore 12:00, in via Velia all’incrocio con via Roma, è stata inaugurata una nuova opera d’arte in acciaio, raffigurante il simbolo dell’infinito. Questa scultura rappresenta il logo della Mostra collettiva “restArt” – Timoria, un evento artistico che si terrà a Salerno, presso il Complesso San Michele, dal 19 settembre al 13 ottobre 2024.

La mostra è promossa dalla Fondazione Carisal con il sostegno economico della Regione Campania, tramite Scabec SpA, e con il contributo di Fondazione Banco di Napoli, Banca Patrimoni Sella, Ricrea e Comieco. L’iniziativa si inserisce nel contesto della valorizzazione artistica e culturale del territorio, offrendo uno spazio di riflessione e creatività.

Alla cerimonia di consegna dell’opera alla città hanno partecipato diverse personalità di rilievo. Il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, ha ufficialmente donato la scultura alla comunità salernitana, alla presenza del Consigliere alla Cultura del Comune di Salerno, Ermanno Guerra, e dell’Assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella. Presenti all’evento anche il Vice Presidente della Fondazione Carisal, Michele Buonomo, il Direttore Francesco Paolo Innamorato, parte dello staff e uno dei curatori della mostra, Fabio Avella.