Salerno, al via i lavori notturni sulla A2: deviata la viabilità fino al 20 settembre

di Redazione ZON

A partire da ieri sera, così come annunciato da Anas, riprenderanno i lavori per la riqualificazione delle barriere di sicurezza e la mitigazione del rumore nel territorio comunale di Salerno, nell’ambito degli interventi di completamento dell’installazione dei pannelli fonoassorbenti lungo la tratta della A2 Diramazione Napoli carreggiata Sud dallo Svincolo di Salerno Centro -Porto allo Svincolo di Salerno Est-Tangenziale.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 22:00 di oggi e fino alle ore 06:00 del 20 settembre 2024, sarà pertanto in vigore il restringimento della carreggiata in direzione sud dal km 2,100 al km 0,800, che sarà ripiegato in tempo per garantire fluidità alla festività salernitana di San Matteo.

Per il traffico leggero e pesante diretto a Salerno viene consigliata l’uscita Svincolo Angri Sud – SS268, prosecuzione lungo la SS268 ed immissione su A30 direzione Salerno, mentre per il traffico leggero diretto a Salerno viene consigliata l’uscita Svincolo di Cava de’ Tirreni e/o Vietri sul Mare.

Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.