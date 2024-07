Salerno, interruzioni idriche: le zone interessate

di Redazione ZON

Lunedì 8 luglio – Sospensione idrica programmata

Si comunica che al fine di eseguire lavori programmati all’interno della cameretta di Cavolella sita in Via Cavolella, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica LUNEDI’ 8 luglio dalle ore 09:00 alle ore 18:00, salvo imprevisti, alle seguenti strade/piazze e traverse limitrofe:

Via Cavolella;

Via Casale Sant’Angelo;

Via Sant’Angelo di Ogliara;

Via Selice di Sant’Angelo;

Via Casa Capaldo;

Via Rufoli;

Via Casa Rosa;

Via Spagnuolo;

Via di Circonvallazione di Sant’angelo;

Via Ripa;

Via Casa Martino;

Traversa di Giacomo;

Via Casa Ventura;

Via Beato Bartolo Longo;

Via la Lopa;

Via Renato Rossi;

Via Matteo Rago;

Via del Cotto;

Via della Riggiola;

Via Beata Caterina Volpicelli;

Via Casa Basso;

Zona Giovi Casa Gallo;

Via S. J. Escrivà;

Via Casa Gallo di Giovi Santo Stefano;

Via Casa Manzo: tratto di Via Caso Manzo compreso tra Via Caterina Galzigna e Giovi Casa Gallo.

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.

Mercoledì 10 luglio – Sospensione idrica via Ligea

Si comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica stradale in Via Ligea 64, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di Mercoledì 10 luglio, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Porto dal civico 118 al civico 140;

Via Porto dal civico 51 al civico 57;

Via Ligea.

Interruzione idrica programmata – ASIS 10- 11 luglio 2024

L’ASIS Salernitana Reti ed Impianti SpA hcomunica che “a causa della rottura della condotta adduttrice del Basso Sele in località Tuoro nel Comune di Campagna, la fornitura idrica ai serbatoi serviti sarà interrotta mercoledì 10.07.2024 alle ore 18,00”.

Per quanto sopra verrà interrotta la fornitura idrica anche ai serbatoi a servizio del Comune di Salerno a partire dalle ore 18,00 di mercoledì 10.07.2024.

Il ripristino del regolare esercizio della rete idrica gestita da Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. in relazione sia a quanto comunicatoci da ASIS circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione che ai tempi di riempimento delle condotte, si prevede possa avvenire a partire dalle ore 12,00 di giovedi 11.07.2024.

Sistemi Salerno Servizi Idrici SpA confida di poter garantire regolare erogazione all’utenza cittadina (cui si richiede di limitare i consumi) per i tempi necessari all’esecuzione dell’intervento sopra citato, con la sola esclusione delle utenze ubicate alle seguenti strade:

Via Monticelli (parte alta)

Via Zoccoli (parte alta)

Via S.Nicola del Pumbolo (parte alta)

Via Ciotoli (parte bassa)

Via Ennio D’Aniello



La società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. avverte che, nella fase di ripristino degli esercizi, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.