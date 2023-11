Salerno, lavori sul Corso: messo asfalto provvisorio

di Antonio Jr. Orrico

Un evento atteso per tutto l’anno, e che finalmente sta per essere ufficialmente aperto. Si avvicina, infatti, lo start ufficiale per l’accensione delle Luci d’Artista a Salerno. La data ufficiale è fissata per il prossimo 24 Novembre, e per l’occasione la città è in completo fermento. Infatti, è iniziata anche la posa dell’asfalto provvisorio dell’area interessata ai lavori di ripavimentazione. I lavori coinvolgeranno un tratto di Corso Vittorio Emanuele, compreso tra gli incroci con via Santi Martiri e via Diaz.

Il cantiere, dunque, si ferma, e sarà smantellato per tutta la durata della kermesse. A suggerire questo provvisorio smontamento dei lavori, proprio in concomitanza delle festività, è stato lo stesso presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In un colloquio con l’amministrazione comunale, infatti, l’ex sindaco di Salerno ha pensato ad un modo per non intralciare la passeggiata dei visitatori e per garantire la sicurezza nella zona.

Nelle settimane scorse, era giunto un ulteriore problema da affrontare. Infatti, i commercianti si erano precedentemente lamentati della scarsa affluenza di turisti e della poca prolificità degli affari, a causa della movida ferma. Anche questo problema, tramite questa mossa, è risolto. Gli stessi venditori della zona, infatti, sono soddisfatti per la nuova pavimentazione, dopo che nelle scorse settimane si era registrato un calo dal punto di vista monetario.