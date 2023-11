Nocera, conflitto tra preside e docenti: caso in Parlamento

di Antonio Jr. Orrico

Quanto successo ha dell’incredibile, talmente tanto da finire dritto dritto in Parlamento. Una diversità di vedute all’interno del III istituto comprensivo di Nocera Inferiore ha causato un putiferio davvero importante. Docenti, sindacati e famiglie non sono riusciti a trovare un accordo moderato. Ciò ha portato il caso all’attenzione di “Noi Moderati“. Infatti, il deputato Pino Bicchielli ha presentato un’interrogazione sull’accaduto, in cui ha tirato in mezzo in modo diretto il Governo.

Bicchielli, sfruttando l’accaduto di Nocera Inferiore, ha chiesto direttamente conto dell’accaduto al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

“Chiedo chiarimenti a seguito di situazioni difficili seguano delle visite ispettive, che tentino di trovare una soluzione definitiva. Questi comportamenti possono avere ripercussioni anche sulla qualità dello studio e della vita scolastica degli alunni, che devono essere tutelati.” ha dichiarato, davanti a tutto il Parlamento, lo stesso Bicchielli.

Le criticità che riguarderebbero i plessi di via San Pietro, Cicalesi e Santa Chiara sono finite già al centro di comunicati ed esposti. La dirigente, dal canto suo, spiegò che le questioni erano “prive di fondamento“. L’auspicio, per la preside, era quello di effettuare ulteriori incontri e confronti con le parti interessate. Nell’interrogazione Pino Bicchielli richiama all’attenzione un problema consistente: “La difficoltà più grande si situa nella gestione del personale, con situazioni al limite del paradossale, correlate anche da malori ed interventi dei Carabinieri.“

Come finirà?