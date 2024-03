Salerno, lavori rete idrica: cambia la circolazione in zona Cittadella Giudiziaria

di Rita Milione

Sono stati adottati dal Comune di Salerno i seguenti dispositivi di traffico per permettere di effettuare i lavori alla rete idrica nei pressi della Cittadella Giudiziaria. Ecco i dispositivi di traffico adottati per i giorni 13, 14 e 15 marzo nelle vie Cacciatori dell’Irno, Luigi Cacciatore, Farao e Piazzale Nino Magna:

Divieto di sosta e fermata a partire dalle 14 oggi in via Cacciatore (tra via Farao e via Memoli) dunque fino a ultimazione dei lavori “previsti per le ore 24 del 15 marzo” si legge nell’ordinanza firmata dai dirigenti del settore mobilità.

Divieto di sosta e fermata anche all’interno del parcheggio (di fronte la cittadella giudiziaria) gestito da Salerno Mobilità e dunque in piazzale Nino Magna, via Farao (dall’incrocio con piazzale Magna lato destro direzione sud-nord fino alle strisce pedonali) e anche in via Cacciatori dell’Irno (tra l’incrocio di via Dalmazia e viale Unità d’Italia).

Questo per consentire proprio il passaggio dell’auto che dovranno bypassare il tratto interessato dai lavori ed eventualmente effettuare in controsenso la strada da via Dalmazia per andare verso via Irno (con la possibilità di girare sia a sinistra che a destra).