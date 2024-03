App contro il bullismo e il cyberbullismo: arriva “BattBull”

di Rita Milione

Sviluppata un’app progettata per identificare, prevenire e gestire situazioni di bullismo e cyberbullismo nel contesto scolastico, che ha lo scopo di rilevare episodi di potenziale aggressività che si dovessero verificare dentro e fuori la scuola. Gli utilizzatori dell’app “BattBull”, che accederanno con il proprio account scolastico, potranno decidere di fare segnalazioni in forma anonima.

Le informazioni riguardanti l’account non saranno visibili al gruppo di contrasto al bullismo/cyberbullismo scolastico, tuttavia, esse saranno salvate nel database, in modo che il dirigente scolastico o le forze dell’ordine possano risalirvi qualora necessario, come ad esempio in episodi di particolare gravità o in caso di uso improprio dell’applicazione.

“BattBull è sviluppato per combattere il bullismo e il cyberbullismo attraverso percorsi partecipativi e incontri mirati alla sensibilizzazione, che vengono proposti a tutto l’istituto” ha spiegato il dirigente Marco Fontana. “All’interno di un’ampia azione che prevede interventi delle associazioni, dell’Arma dei Carabinieri, di esperti di social media, abbiamo voluto proporre, su idea della docente referente Assunta Iuzzolino, uno strumento di partecipazione diretta di studenti e studentesse al miglioramento del clima scolastico”.

“Per poter agire tempestivamente e con fermezza a tutela delle vittime di casi di bullismo, è necessario parlare la lingua degli studenti e fare in modo che avvengano le segnalazioni”, ha sottolineato il vicepresidente Galateo in visita al Polo Economico Battisti.

“BattBull è una risposta concreta e molto utile in tal senso. Il confronto con l’Arma dei Carabinieri, inoltre, permette di avvicinare le Forze dell’Ordine ai giovani e alle giovani, in un’ottica di conoscenza e collaborazione”, ha spiegato l’assessore all’Istruzione. “Vorrei che, una volta terminata la fase di test, la app venisse messa a disposizione di tutti gli istituti altoatesini ha concluso Galateo – la nuova app sarà uno strumento fondamentale nella nostra politica di contrasto a bullismo e cyberbullismo”.