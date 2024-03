Oroscopo Branko mercoledì 13 Marzo 2024: Bilancia prudente

La Luna nel segno nel corso delle prossime ore stimolerà il vostro intelletto e vi aiuterà a trovare soluzioni interessanti a problemi che vi affliggono da molto tempo. Mercurio in aspetto positivo vi metterà in condizione di concludere un affare molto vantaggioso.

Nelle prossime ore di questo 13 marzo 2024 avrete a che fare con persone ambigue che non si comportano in maniera lineare e comprensibile. Cercate di tenere a bada la vostra voglia di provocare o di far valere le vostre ragioni. Evitate le polemiche.

Bilancia

Mercurio in Ariete vi invita ad agire sempre con prudenza e attenzione. Prima di firmare un accordo sarà importante leggere bene ogni clausola per non incappare in qualche fregatura.