Salerno, liste d’attesa infinite all’ASL: sette mesi d’attesa

di Antonio Jr. Orrico

Un problema che è difficile da risolvere. L’ASL di Salerno, infatti, ha liste d’attesa infinite anche per i bambini. Come riportato in prima pagina dal quotidiano “La Città“, oggi in edicola, si tratta addirittura di un periodo che può raggiungere i duecento giorni. Tutto per ottenere un primo appuntamento nella Neuropsichiatria infantile.

Una situazione a dir poco avvilente, soprattutto per tutte quelle famiglie che attendono con ansia e timore una valutazione. Con il rischio, così, che il problema si aggravi.

Ma per le prime date utili per una visita alla Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di Salute Mentale bisogna attendere fino al 12 di dicembre. Questo, infatti, sarà il primo giorno utile dato ad una coppia di Salerno, che nei giorni scorsi ha chiamato il Cup dell’Azienda sanitaria locale per prenotare la visita. Un evento che esplicita quanto sia grave la situazione.