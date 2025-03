Salerno nel caos: traffico in tilt tra sosta selvaggia e mancanza di controlli

di Redazione ZON

La mobilità a Salerno è ormai al collasso, complice l’assenza di controlli su carico e scarico a qualsiasi ora e la diffusione della sosta selvaggia in ogni angolo della città. Il quotidiano L’Ora, nella sua edizione online e in prima pagina, descrive un vero e proprio percorso a ostacoli che si estende da via Ligea fino a Mercatello, rendendo il traffico cittadino simile a quello delle grandi metropoli congestionate.

Se da un lato l’anarchia stradale è alimentata dal comportamento indisciplinato di automobilisti e scooteristi, dall’altro è evidente che la mancanza di controlli ha trasformato le strade in un’area di autogestione.

Nella zona orientale della città, da via Trento a via Posidonia fino al centro, la circolazione risulta fortemente compromessa dalla sosta in doppia e persino tripla fila, restringendo ulteriormente lo spazio disponibile. Un primo presidio di polizia stradale si nota solo nei pressi di Piazza della Concordia, ma in orari limitati, mentre il tratto fino a Palazzo di Città presenta un quadro ancor più critico, con restringimenti e ingorghi causati dal parcheggio irregolare.

Fonte: SalernoToday