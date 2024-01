Salerno, neonato di 3 mesi positivo alla cocaina: è grave

di Rita Milione

Nella notte di martedì, un bimbo di tre mesi è stato ricoverato all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove i medici del Ruggi sono intervenuti ripristinando i parametri vitali e riscontrando la positività alla droga dal test delle urine.

La madre – come riporta Rai News – sarebbe un’assuntrice di stupefacenti. Non si esclude, dunque, che la trasmissione possa essere avvenuta attraverso l’allattamento. Il caso è stato segnalato agli agenti della Polizia di Stato che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.