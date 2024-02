Salerno, oggi la protesta degli agricoltori: attesi 100 trattori

di Rita Milione

A Salerno, nella mattinata di oggi, mercoledì 14 Febbraio, arriveranno circa 100 trattori per la protesta degli agricoltori in atto nelle ultime settimane in diverse zone del Paese. I mezzi agricoli – come riporta il quotidiano La Città – sfileranno per le vie del centro, portando gravi disagi al traffico veicolare.

L’amministrazione comunale ha disposto un servizio mirato della Polizia Municipale al fine di evitare, soprattutto in corrispondenza degli incroci, situazioni pericolose o ingorghi.