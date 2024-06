Salerno, “Operazione Nostalgia”: torna in campo Roberto Baggio

di Rita Milione

Tantissimi protagonisti del calcio degli Anni Novanta ieri allo Stadio Arechi di Salerno per la partita di raduno “Operazione Nostalgia”. Il più applaudito è stato Roberto Baggio: a 20 anni dal suo addio al calcio, l’ex campione resta un idolo non solo per quelli che lo hanno visto giocare ma anche per quanti lo hanno conosciuto solo dalla tv o dai libri.

In campo anche sei campioni del mondo: Francesco Totti, Marco Amelia, Andrea Barzagli, Aldair, David Trezeguet e Vincent Candela. E poi ancora Javier Zanetti, Antonio Di Natale, Fabio Galante, Nicola Ventola e molti ex Salernitana con Ciro De Cesare sugli scudi.