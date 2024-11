Salerno, pedone investito da una moto in via Dei Principati

di Redazione ZON

Ieri sera, un grave incidente si è verificato in via Dei Principati, nei pressi di piazza XXIV Maggio a Salerno, dove un pedone è stato investito da una moto in corsa per cause ancora in fase di accertamento.

Come riportato da SalernoToday, sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso al ferito e trasportarlo in ospedale, mentre la Polizia ha effettuato i rilievi necessari.

Anche gli operatori di Strade Sicure sono intervenuti per ripristinare il tratto, mentre il traffico è rimasto bloccato, creando disagi alla circolazione.