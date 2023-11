Salerno Pulita, nuovo appuntamento in via Farao

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo appuntamento fondamentale per mantenere Salerno pulita. Il prossimo 18 Novembre, sabato, a Salerno il Centro di Raccolta Mobile di Salerno Pulita muoverà nuovamente i suoi passi. Dalle 9 alle 12:30, in Via Francesco Farao, nei pressi della Cittadella Giudiziaria di Salerno, chi è impossibilitato a recarsi ai Centri di raccolta comunale “Fratte” e “Arechi”, potrà conferire pentole, piccoli elettrodomestici, olio vegetale esausto, pile, farmaci, indumenti e scarpe. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini a non sprecare.

Infatti, tutti questi materiali, in alternativa, finirebbero nel non differenziabile, con aggravio di costi per lo smaltimento o, come nel caso dell’olio, nelle fognature. Si tratta, dunque, anche di un’operazione di notevole sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente circostante, che bisogna mantenere quanto più pulito possibile. La novità interessante riguarda, soprattutto, i possessori della card di Salerno Pulita o della tessera sanitaria.

Come è noto, tutti gli utenti muniti di card di Salerno Pulita o di tessera sanitaria dell’intestatario/a dell’utenza domestica Tari potranno ricevere i sacchetti di carta per la raccolta di carta e cartoncino. Inoltre, sempre in modo del tutto gratuito, volto a sensibilizzare la raccolta, gli stessi riceveranno anche le buste di plastica per i conferimenti del non differenziabile e del multimateriale (plastica, alluminio, acciaio e cartone da bevande).