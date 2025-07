Salerno, rapina impropria aggravata: arrestato un uomo

di Redazione ZON

Nella mattinata di venerdì 25 luglio, a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno-Duomo hanno proceduto all’arresto di un uomo, indagato per il reato di “rapina impropria aggravata”, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, in Piazza della Libertà, durante un evento musicale, avrebbe strappato dal collo di un uomo una collana d’oro per poi aggredire sia la vittima che il fratello di quest’ultima per guadagnarsi la fuga.