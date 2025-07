Comune di Baronissi, la sindaca Anna Petta: “Inaugurata la prima casetta del Book Crossing nella Villa Comunale”

di Redazione ZON

La Sindaca Anna Petta: “Un piccolo grande gesto a favore della cultura”

È stata inaugurata la prima casetta del Book Crossing, denominata Libri Liberi, nella Villa Comunale “V. Siniscalco” di Baronissi. Si tratta di un nuovo spazio pensato per promuovere la lettura, la condivisione del sapere e il riuso intelligente dei libri. Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, è stato realizzato attraverso la riqualificazione di un vecchio chiosco, ora trasformato in un luogo accogliente e aperto a tutti, dove si potrà liberamente prendere, leggere e lasciare libri, in un’ottica di scambio gratuito e continuo. L’obiettivo è riportare il libro al centro della vita sociale, creando un presidio culturale informale in uno dei luoghi simbolo della quotidianità cittadina.

“Un piccolo grande gesto a favore della cultura e della condivisione – ha dichiarato la Sindaca Anna Petta – Ogni libro che prenderà o troverà posto in questa casetta sarà un piccolo passo verso una cultura più accessibile e condivisa. Passate, portate un libro, prendetene uno: è questo il principio che sta alla base del book crossing ed è questo il mio invito ai cittadini. Continuare a seminare cultura significa anche continuare a lottare per un futuro migliore. La cultura deve abitare i luoghi della nostra quotidianità.”

L’iniziativa è completamente gratuita e aperta a tutti, senza obbligo di registrazione o restituzione. La casetta è accessibile ogni giorno dalle ore 8.00 alle ore 20.00. I libri disponibili spaziano tra generi diversi: romanzi, saggi, racconti, poesie, fumetti, testi per bambini e ragazzi. L’unico requisito richiesto è che i volumi siano in buono stato. Sono invece esclusi manuali scolastici obsoleti, enciclopedie datate o libri danneggiati.

“Questa casetta è un piccolo spazio che si apre a un orizzonte più ampio, quello della cultura diffusa e condivisa – ha aggiunto la Sindaca – Ognuno potrà scegliere un libro, portarlo a casa, leggerlo con calma, e poi riportarlo o sostituirlo con un altro. Non ci sono limiti né burocrazia, è un gesto libero, che parte dalla fiducia e dal senso civico. Il libro resta uno dei mezzi più potenti per stimolare la mente, far nascere idee, creare connessioni.”

Il servizio è disciplinato da un regolamento di buona condotta che prevede il rispetto dei libri, la condivisione responsabile e il divieto di utilizzo per fini pubblicitari o politici. Il Comune si occuperà della manutenzione periodica del punto Libri Liberi, rimuovendo i testi non idonei e monitorando lo stato della struttura. Con questo nuovo spazio, l’Amministrazione conferma il proprio impegno nel valorizzare la cultura come strumento di crescita collettiva e inclusione sociale. Il Book Crossing rappresenta un invito semplice ma profondo: “Semina cultura, lascia un libro e nasceranno nuove letture.”