Salerno, partiti i lavori di restyling di Santa Teresa

di Antonio Jr. Orrico

Sono ufficialmente cominciati. Prendono il via questa mattina i lavori di restyling del solarium di Santa Teresa. Interventi che, come ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici e al commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo, saranno divisi per permettere ai salernitani di usufruire ugualmente di uno dei luoghi simbolo del capoluogo di provincia. Ragion per cui, nei giorni scorsi, sulla spiaggia è stato smontato il cantiere.

L’obiettivo dell’amministrazione, stando a quanto dichiarato dall’assessore al Comune di Salerno, è ben deciso. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Le Cronache“, il primo passo da seguire sembra essere quello di avviare i lavori, procedere spediti con la riqualificazione ma garantire una parte accessibile, in modo tale da popolare la spiaggia. L’assessore Loffredo ha spiegato di persona le operazioni da effettuare.

“Dopo circa 11 anni di quella bellissima piattaforma che ha dato una svolta nuova e ha permesso a tanti di godere di quel posto bellissimo, della famosa spiaggia di Santa Teresa, era giusto fare una riqualificazione: c’è una sovrastruttura che sarà totalmente cambiata e rifatta da capo, sarà rivista totalmente. Giacché i lavori, come stabilito con l’impresa, dovrebbero durare tre mesi circa, faremo in modo che si lavori prima ad una parte della struttura e poi all’altra parte, così da permettere a tutti di godere di una parte della piattaforma e mi sembrava assolutamente doveroso farlo.” ha dichiarato Loffredo.

L’assessore al Comune di Salerno ha poi concluso: “Per l’estate avremo la fine dei lavori con una terrazza totalmente nuova, in questi anni visitata e calpestata da milioni di salernitani.”