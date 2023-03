Salerno, rivoluzione in via Irno: abolito passaggio a livello e al via alcune novità

di Redazione ZON

Ci sono delle novità in Via Irno, a Salerno, dove precedentemente si era fatta richiesta di abolizione del passaggio a livello che crea problemi al traffico.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, Rfi ha avviato la conferenza dei servizi con il Comune di Salerno per la soppressione del passaggio a livello nella zona. Ci sono inoltre novità per quanto riguarda la tratta ferroviaria Salerno-Mercato San Severino, che si rifà il look. Infatti, sembra che sia stata ripresa in considerazione la vecchia idea di collegamento tra il rione Petrosino e la zona di via Irno.

Entro 30 giorni, infatti, stando a quanto si legge tra gli avvisi pubblicati sul sito ufficiale dell’ente di via Roma potrebbero partire le pratiche per gli espropri di terreni, depositi e anche dei distributori di benzina che insistono nella zona.