Salerno, 73 colpito da infarto: salvato dai Carabinieri

di Chiara Gioia

I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vallo Scalo sono intervenuti nella località

Salento, in provincia di Salerno, per soccorrere un 73enne colpito da un improvviso malore.



I militari, su segnalazione telefonica pervenuta alla centrale operativa della Compagnia di

Vallo della Lucania da parte di una nipote dell’anziano uomo, preoccupata per lo stato

salute dello zio che non rispondeva alle sue insistenti chiamate, sono intervenuti

raggiungendo l’abitazione del malcapitato, poi trovato riverso in terra ed immediatamente

soccorso dai Carabinieri che hanno prestato la prima assistenza.



Dopo aver allertato il 118, i Carabinieri hanno subito posto l’uomo in posizione di

sicurezza, assistendolo, e successivamente trasportato dai sanitari all’ospedale “San Luca”

di Vallo della Lucania dove è stato accertato essere affetto un principio di infarto.