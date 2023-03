Pontecagnano, al via i lavori su via dello Statuto: finanziati circa 2 milioni

di Redazione ZON

“Promessa mantenuta”. Queste sono le prime parole della nota su Facebook del sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, che annuncia l’arrivo di circa 2 milioni di euro dalla Regione Campania per i lavori in via dello Statuto.

Il primo cittadino ha annunciato che oggi si è dato avvio alle attività propedeutiche dei lavori che vedranno l’adeguamento, l’ampliamento e l’ammodernamento di tutto il tratto, dall’incrocio di Baroncino fino ai confini con il comune di Montecorvino Pugliano.

Grazie a degli espropri saranno realizzate le due carreggiate a norma che renderanno molto più sicuro il transito dei veicoli, soprattutto sul ponte che attraversa il Frestola. Inoltre si provvederà alla realizzazione dei canali di scolo delle acque meteoriche.

Anche via Piave e via Irno saranno interessate dalle opere di adeguamento che nel tratto specifico prevedranno un nuovo manto stradale e, con Provincia e privati, un sistema di scolo in grado di risolvere finalmente il pericoloso fenomeno di allagamento che si manifesta durante le piogge.

Il sindaco di Pontecagnano inoltre ha voluto ringraziare l’on. Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti e Consigliere regionale, “per l’impegno costante verso il nostro territorio, i tecnici ed il settore Lavori Pubblici per il lavoro svolto”.