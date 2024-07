Salerno, scontro violento tra due auto in via Salvador Allende

di Redazione ZON

Ieri sera, 15 luglio 2024, due veicoli sono stati coinvolti in un grave incidente stradale a Salerno, in via Salvador Allende.

L’impatto tra le due auto è stato molto violento, e una delle due si è ribaltata.

Salernonotizie riporta che la Polizia Municipale, insieme ai volontari di Strade Sicure, è intervenuta prontamente sul luogo del sinistro stradale e ne ha ricostruito le dinamiche.