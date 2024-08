Salerno si prepara alla Festa della Pizza: alla Stazione Marittima domani il via a “Pitti Pizza & Friends”

di Redazione ZON

Cresce l’attesa al Molo Manfredi di Salerno, dove fervono i preparativi per l’attesissima Festa della Pizza “Pitti Pizza & Friends”. L’evento, che prenderà il via domani 27 agosto e si protrarrà fino al 1° settembre, promette sei serate all’insegna del gusto, della cultura e dello spettacolo.

Il grande palco per la musica e i forni per le pizze sono già stati allestiti nei pressi della Stazione Marittima, pronti ad accogliere le pizzerie più rinomate della Campania. La manifestazione sarà condotta dal celebre speaker radiofonico Pippo Pelo, affiancato dalla modella e influencer Antonella Fiordelisi, nota per la sua partecipazione a Pechino Express.

Alcune delle pizzerie che presiederanno all’evento:

L’evento si preannuncia come un imperdibile appuntamento per tutti gli amanti della pizza e della buona compagnia, in un contesto che unisce sapientemente tradizione gastronomica e intrattenimento.