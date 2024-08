Baronissi, continuano le ‘Giornate al Parco’: sport per tutti nei parchi cittadini, i prossimi appuntamenti

di Redazione ZON

Ieri mattina, l’ASD Accademia Sportiva, con il patrocinio del Comune di Baronissi, ha dato il via alle ‘Giornate al Parco’, una serie di appuntamenti pensati per promuovere lo sport e il benessere all’interno della comunità. L’assessora allo sport, Anna Sica, ha inaugurato il progetto, sottolineando l’importanza di rendere accessibili a tutti le attività fisiche.

Il programma prevede altri appuntamenti nei prossimi fine settimana, con attività gratuite all’aperto nei parchi cittadini:

Sabato 31 agosto: Yoga

Domenica 1° settembre: Pilates

Sabato 7 settembre: Percorso Fitness

Domenica 8 settembre: Yoga

Queste giornate non solo incoraggiano uno stile di vita attivo e salutare, ma favoriscono anche l’aggregazione sociale in un contesto naturale. Baronissi, già nota come Città dello Sport e dell’Ambiente, continua a sostenere iniziative che promuovono la salute e la qualità della vita dei suoi cittadini.

Per ulteriori dettagli sugli eventi, è possibile contattare il numero 3784146733. La partecipazione è aperta a tutti e completamente gratuita.