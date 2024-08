Pellezzano, al via il nuovo Servizio di Refezione Scolastica: come iscriversi e acquistare i Ticket

di Redazione ZON

L’amministrazione comunale di Pellezzano ha ufficialmente avviato il servizio di refezione scolastica per il nuovo anno scolastico, affidando la gestione alla società Althea Ristorazione, con sede a Pontecagnano-Faiano. Questa iniziativa mira a garantire pasti di qualità per tutti gli studenti, con una particolare attenzione alla sostenibilità economica per le famiglie.

Come iscriversi e ottenere i Ticket

Per accedere al servizio, è necessario presentare una domanda di iscrizione, disponibile sul sito del Comune o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). I ticket per i pasti possono essere ritirati presso lo stesso ufficio negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, e il lunedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00.

Il costo dei ticket è calcolato in base alle fasce di reddito dichiarato, con tariffe agevolate per le famiglie a basso reddito e una riduzione del 50% per il secondo figlio e quelli successivi che usufruiscono del servizio mensa. I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario o direttamente al Comune tramite POS.

Tariffe e Agevolazioni

Le tariffe sono suddivise in cinque fasce di reddito, con costi che variano da 1 euro a 4 euro per pasto, a seconda della situazione economica della famiglia. Gli alunni con disabilità, riconosciuti ai sensi della Legge 104/92, sono esenti dal pagamento. Inoltre, è possibile utilizzare i ticket non utilizzati dello scorso anno, assicurando così un ulteriore risparmio per le famiglie.

Un Servizio pensato per tutti

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di questo servizio, che rappresenta un supporto fondamentale per le famiglie e una garanzia di nutrizione equilibrata per gli studenti. Per qualsiasi problema o chiarimento, gli uffici comunali restano a disposizione per assistere i cittadini.

Il servizio di refezione scolastica a Pellezzano non è solo un’opportunità per garantire un pasto quotidiano ai più piccoli, ma anche un modo per sostenere le famiglie nel percorso educativo dei propri figli.

Per maggiori informazioni, visita il sito del comune di Pellezzano