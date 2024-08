Eboli, scontro violento tra camion e due auto: un ferito grave

di Redazione ZON

Mattinata di paura a Eboli, in località Campolongo, dove un grave incidente ha coinvolto un camion e due automobili. Nell’impatto, una delle vetture si è ribaltata sulla carreggiata, causando momenti di grande tensione.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del Vopi, che hanno soccorso un uomo di 70 anni, trasportandolo in ospedale in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate. Le forze dell’ordine, presenti sul posto, stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Fonte: SalernoToday