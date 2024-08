Pellezzano, via anche al Servizio di Trasporto Scolastico: tutte le informazioni per iscriversi

di Redazione ZON

Il Comune di Pellezzano ha ufficialmente stabilito i criteri per l’accesso al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2024/2025, con l’obiettivo di garantire un trasporto efficiente e sicuro per tutti gli studenti del territorio. La Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 10 agosto 2023 ha definito le modalità e i dettagli del servizio, che sarà attivo per gli alunni residenti e per quelli che frequentano le scuole del comune, anche se residenti altrove, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Come funziona il servizio

Il servizio di trasporto scolastico copre diverse tratte, con percorsi e orari che saranno definiti in base alle esigenze scolastiche e logistiche.

Le famiglie interessate devono presentare domanda entro il 2 settembre 2024, utilizzando il modulo disponibile online o presso l’ufficio URP del Comune. L’amministrazione valuterà le richieste in base alla residenza, agli orari scolastici e alla capienza disponibile, con priorità per gli alunni che vivono più lontano dalle scuole.

Costi e modalità di pagamento

Il servizio è parzialmente finanziato dal Comune, con una quota di compartecipazione a carico delle famiglie. Le tariffe variano in base al reddito ISEE, con esenzioni per i nuclei familiari con redditi più bassi e sconti progressivi per le famiglie con più figli che utilizzano il servizio.

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la quota è fissa a 32 euro mensili, salvo esenzione per la fascia ISEE più bassa.

Il pagamento può essere effettuato in due o quattro rate, direttamente al Comune tramite bonifico bancario, e deve essere completato in anticipo. È importante conservare e trasmettere le ricevute di pagamento per evitare inadempienze.

Iscrizioni e documentazione necessaria

Per presentare la domanda, è necessario allegare copia del documento d’identità del richiedente e l’attestazione ISEE valida. I genitori possono presentare domanda anche se i requisiti saranno maturati durante l’anno scolastico. In caso di dichiarazioni non veritiere, sono previste sanzioni e la decadenza dal beneficio.

Il Comune di Pellezzano invita tutte le famiglie interessate a rispettare le scadenze e a consultare il sito istituzionale per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul servizio di trasporto scolastico.

