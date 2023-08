Salerno, sorpreso mentre vendeva cocaina: arrestato

di Redazione ZON

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, la sera del 25 agosto, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente P. S.

E’ stato individuato mentre cedeva delle dosi di cocaina ad un acquirente.