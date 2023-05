Salerno, spaccio di cocaina: nei guai due minorenni

di Adelaide Senatore

Nella nottata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia

di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, due ragazzi, minorenni, di 16 e 17 anni,

entrambi del salernitano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio, intimavano l’alt al

veicolo sulla quale viaggiavano i due ragazzi, che anziché fermarsi si davano alla fuga. Ne

scaturiva un breve inseguimento, durante la quale, colui che era alla guida, lanciava dal

finestrino un involucro contenente la sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa

in dosi, per un peso complessivo di 7 grammi e successivamente, colui che si trovava al lato

passeggero si liberava di un telefono cellulare, prontamente recuperati dai militari.

Dopo circa 3km e grazie all’intervento di un ulteriore pattuglia, i Carabinieri bloccavano

l’autovettura ed a seguito di perquisizione venivano rinvenuti indosso ad uno dei minori

la somma in contanti di euro 950 e ulteriori due telefoni cellulari.



Il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre i minori tradotti in stato di arresto presso

il Centro di Prima Accoglienza Minori di Salerno, come disposto dal Tribunale per i

Minorenni di Salerno