Salerno, sparatoria a Matierno: due arresti per tentato omicidio e detenzione d’armi

di Redazione ZON

Nella mattinata di oggi, a Salerno, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Salerno e su richiesta della Procura.

I due soggetti sono indagati per gravi reati legati alla detenzione illegale di armi e all’uso delle stesse in contesti violenti. Uno dei due è anche accusato di tentato omicidio per aver esploso diversi colpi di pistola contro l’altro nel quartiere Matierno, il 15 settembre 2023, in seguito a un violento alterco. La vittima dell’agguato riportò ferite potenzialmente mortali.

Il secondo episodio oggetto delle indagini riguarda un’altra sparatoria avvenuta il 1° febbraio 2024, sempre a Matierno, durante la quale rimase ferito il titolare di un bar. In questo caso, le accuse sono state formulate nei confronti di uno solo degli indagati.

L’intera vicenda è stata inoltre citata nella Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento, tra gli “atti intimidatori” segnalati a Salerno dalla Direzione Investigativa Antimafia.

Come previsto dalla legge, le misure cautelari adottate sono soggette a impugnazione. Le accuse saranno valutate dal giudice nelle successive fasi del procedimento penale.